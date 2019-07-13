مصدر: الاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد معلومات وهمية حول "بوتين" و"الدفاع" الروسية

وقال المصدر: "في الوقت الحالي، يتم تنظيم مرحلة نشطة من الحملة المناهضة لروسيا التي تنظمها خدمات خاصة غربية لتشويه سمعة الأفراد من الدائرة الداخلية للرئيس الروسي، وكذلك قيادة وزارة الدفاع. كجزء من الإجراءات الاستفزازية غير المرئية، وخبراء من وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية يختلقون زيف حول القيادة الروسية".

وأشار المصدر، إلى أنه يمكن رؤية أعمال عدوانية في مجال المعلومات، ولم يعد يتم إخفاء الاستفزازات.