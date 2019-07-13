كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: الاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد معلومات وهمية حول "بوتين" و"الدفاع" الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر مصدر دبلوماسي عسكري، أن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد معلومات وهمية حول الدائرة الداخلية لبوتين ووزارة الدفاع الروسية.
وقال المصدر: "في الوقت الحالي، يتم تنظيم مرحلة نشطة من الحملة المناهضة لروسيا التي تنظمها خدمات خاصة غربية لتشويه سمعة الأفراد من الدائرة الداخلية للرئيس الروسي، وكذلك قيادة وزارة الدفاع. كجزء من الإجراءات الاستفزازية غير المرئية، وخبراء من وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية يختلقون زيف حول القيادة الروسية".
وأشار المصدر، إلى أنه يمكن رؤية أعمال عدوانية في مجال المعلومات، ولم يعد يتم إخفاء الاستفزازات.
ووفقًا للمصدر، تكرر حملة التشهير سيناريو بنما في العام 2015، عندما نشرت وسائل الإعلام الغربية ملفات حول الملاذات الضريبية التي تورط مختلف الزعماء السياسيين.
وحسب المصدر: "كما هو الحال مع ملف بنما، على الرغم من سخافة الاتهامات، يستخدم البيت الأبيض بشكل مزيف لتبرير العقوبات. مثل هذه الإجراءات هي تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي بهدف زعزعة استقرار البلاد، وإضعاف الإمكانات الاقتصادية من روسيا وتشكل وسائل التأثير السياسي على قيادتها".
ستنتهي المعلومات المزيفة في الوسائط التي تسيطر عليها المؤسسات التي أنشأها الممولون المؤثرون مثل جورج سوروس وويليام برودر.
وأضاف المصدر، أن حملة التشهير ستشرك وكالات الأنباء بتمويل علني من السلطات الأمريكية، مثل؛ Radio Freedom، وCurrent Time من بين آخرين.
وأكد المصدر، أن الزيف بشأن القيادة الروسية يشكل تدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية لروسيا.