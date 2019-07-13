كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غانا تتلقي الدعم في زيادة التحاق الأطفال بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول إن مبادرة خيرية عالمية تدعم حكومة غانا في زيادة التحاق الأطفال بالمدارس في جميع أنحاء البلاد.

وبدعم من شركاء آخرين، قال مدير برنامج بلان إنترناشيونال غانا (بلان إنترناشونال غانا)، وهي مؤسسة خيرية للأطفال والجنس البشري، إنه يدير برنامجًا مدته خمس سنوات لتعزيز الالتحاق بالمدارس في المجتمعات الفقيرة والمحرومة..

و يعتبر برنامج "الوصول إلى الأطفال خارج المدرسة وتعليمهم" هو برنامج مدته خمس سنوات يمتد من 2015 إلى 2020، ويهدف إلى تسجيل 90،000 طفل خارج المدرسة من خمس مناطق.

كما يدعو المشروع إلى أن الشركاء على الصعيدين الوطني والمحلي يعالجون بشكل عاجل النقص في المدارس في المجتمعات التي لا توجد فيها.

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وتشير البيانات المتاحة إلى أن معدل الالتحاق بالمدارس في غانا بلغ 84 في المائة بحلول عام 2013.

وقال تيسفاماريام في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في غرب إفريقيا، "سيُسجّل المشروع الأولاد والبنات في المناطق المستفيدة من خلال التعليم الأساسي التكميلي، وينتقل 70 في المائة من الخريجين إلى المدارس الابتدائية الرسمية".

وقال أيضًا إن البرنامج يهدف في النهاية إلى ضمان الالتحاق العام بالمدارس في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حيث يمثل التعليم نحو 23 في المائة من الإنفاق الحكومي السنوي.

