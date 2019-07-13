كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 26 شخصًا وإصابة 56 آخرين بتفجير فندق في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون اليوم السبت إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 56 آخرون في هجوم إرهابي مميت في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال مساء الجمعة.

وقال أحمد مادوبي، رئيس ولاية الجبالاند، إن 10 أجانب من كينيا وكندا وأمريكا وتنزانيا كانوا من بين القتلى عندما صدم مهاجم انتحاري من حركة الشباب سيارة محملة بالمتفجرات في فندق المدينة الشهير (أساسي سابقًا) في بلدة كيسمايو، قبل أن يجبر المهاجمون الطريق داخل الفندق.

كما قال مادوبي إن الهجوم على الفندق الذي يتردد عليه المشرعون والوزراء نفذه أربعة من مقاتلي الشباب، مشيرًا إلى أن قوات الأمن في جبالاند تمكنت من قتل ثلاثة منهم بينما كان الرابع هو الانتحاري.

وقال ان ثلاثة كينيين وثلاثة تنزانيين واثنين من الامريكيين وكندي وبريطاني كانوا يقيمون في الفندق قتلوا.

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حيث أكدت جمعية الصحفيين الصوماليين أن صحفيين كانا من بين القتلى في هجوم فندق كيسمايو.

ووفقًا لنقابة الصحفيين الصوماليين، فقد قُتل محمد عمر سحر، مراسل تلفزيون "SBC" في كيسمايو، وهودان ناليه، وهو صحفي تلفزيوني ومؤسس قناة "Integration TV"، في الهجوم.

حيث أعلنت الجماعة الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تقاتل للإطاحة بالحكومة المدعومة دوليًا، مسؤوليتها عن الهجوم.

وما زالت المجموعة تشن هجمات ضد قوات حفظ السلام الصومالية والاتحاد الأفريقي، مستهدفة قواعدها وفنادقها وأماكنها العامة الأخرى على الرغم من العمليات المكثفة التي تقوم بها القوات المتحالفة معها.

