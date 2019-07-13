الأهلي المصري يعرض أزارو للبيع ويحدد قيمته المالية

قرر نادي الأهلي المصري، عرض لاعبه المغربي، وليد أزارو للبيع، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن تراجع مستواه بشكل ملحوظ، في الفترة الأخيرة، وتوالي تعرضه للإصابات.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، اليوم السبت، فإن النادي الأحمر، لن يرفض أي عرض تقدم به أي نادي من أجل تسريح اللاعب، وقد حدد قيمة بيعه في 4 ملايين يورو، وهو أقل من ذلك الذي تلقاه في فترة من الفترات.

وكان نادي صيني، قد عرض على الاهلي، العام الماضي، 8 ملايين يورو من أجل أزارو، غير أنه رفضه، بدعوى أنه في حاجة لخدماته.

جدير ذكره، أن الأهلي تعاقد مع أزارو، قبل عامبن، قادما من الدفاع الحسني الجديدي، مقابل مليار و300 مليون سنتيم.