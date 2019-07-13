الطيبة: إصابة شاب بجروح متوسطة بجريمة إطلاق نار

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب بجروح متوسطة، عصر اليوم السبت، إثر تعرضه لإطلاق رصاص في مدينة الطيبة.
ووقعت الجريمة في المنطقة الجنوبية للطيبة، بالقرب من مدرسة الحكمة.
وقدّم طاقم طبي من مركز "التميم" في المدينة، الإسعافات الأولية للمُصاب، ثم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقي العلاج.
وعُلم أن مجهولين أقدموا على إطلاق الرصاص على الضحية، وأصابوا القسم السفلي من جسده.
ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة وباشرت التحقيق في ملابستاها، علما أن تقصير الشرطة في مكافحة العنف بالمجتمع العربي، يُعدّ أحد أهم الأسباب لتفاقُم الآفة.
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