الطيبة: إصابة شاب بجروح متوسطة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب بجروح متوسطة، عصر اليوم السبت، إثر تعرضه لإطلاق رصاص في مدينة الطيبة.

ووقعت الجريمة في المنطقة الجنوبية للطيبة، بالقرب من مدرسة الحكمة.

من مكان الجريمة (تصوير: "عرب 48")

وقدّم طاقم طبي من مركز "التميم" في المدينة، الإسعافات الأولية للمُصاب، ثم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقي العلاج.

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وعُلم أن مجهولين أقدموا على إطلاق الرصاص على الضحية، وأصابوا القسم السفلي من جسده.

من مكان الجريمة (تصوير: "عرب 48")

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة وباشرت التحقيق في ملابستاها، علما أن تقصير الشرطة في مكافحة العنف بالمجتمع العربي، يُعدّ أحد أهم الأسباب لتفاقُم الآفة.