سخنين: شجار يسفر عن إصابة خطيرة وأضرار واعتقال 6 شبان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من مدينة سخنين، في العشرينات من العمر، بإصابة خطيرة، وذلك خلال شجار بين مجموعة من الشبان خلال ساعات الليل الفائت.

وعلم أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت موقع الشجار، واعتقلت 6 شبان بشبهة الضلوع في الشجار.

وبحسب الشرطة فقد ضبط بحوزة الشبان بندقية من طراز "" وهراوات عليها آثار دماء، وسكاكين وماريحوانا.

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وجاء أن الشاب المصاب كان بمعية شاب آخر في مركبة حين وقع الشجار، وأصيب الثاني بإصابات طفيفة، كما حصلت أضرار للمركبة. ونقل المصابان إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لتلقي العلاج.

كما علم أن الشرطة قامت بعمليات تمشيط واسعة في المدينة بحثا عن الضالعين في الشجار، كما نصبت عدة حواجز في الطرقات.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 6 شبان خلال وقت قصير، وتنوي عرضهم على محكمة الصلح في مدينة حيفا لتمديد اعتقالهم.