رهط: إصابة خطيرة لشاب بعيار ناري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، مساء اليوم السبت، شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بجراح خطيرة، إثر جريمة إطلاق نار في رهط.

وقدّم طاقم طبي، وصل إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأولية للمُصاب، ثم نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان، حيث باشرت بالتحقيق، للوقوف على خلفية الجريمة وجناتها.

ويعاني المواطنون العرب في البلاد، من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

Advertisements

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.

وأمام هذه الجرائم والعنف، تواصل الشرطة التحريض على المجتمع العربي، وللتهرب من المسؤولية؛ تحمل الضحية مسؤولية ما تزعم أن ارتفاع معدلات العنف والجريمة يعود أيضا لعدم استعداد المجتمع العربي للتعاون مع الشرطة في فك رموز الجرائم.

اقرأ/ي أيضًا | رهط: المعارضة تقترح والرئيس يرد وتأجيل التصويت على الميزانية