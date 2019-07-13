ادارة الطلبة تجدد الثقة بالمدرب علي هادي لموسم آخر

2019-07-13 | 15:15
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اعلن نادي الطلبة الرياضي، تجديد عقد مدرب فريق الكرة، علي هادي، للموسم المقبل.
وتسلم هادي مهمة قيادة الانيق، خلفاً للمدرب ثائر احمد، منذ الـ17 من شهر حزيران الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.
وذكر نادي الطلبة في بيان مقتضب، أن "الهيئة الادارية لنادي الطلبة تجدد الثقة بالمدرب علي هادي لقيادة الفريق الكروي الموسم المقبل".
يذكر أن هادي قاد الطلبة في خمس مباريات حتى الان، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في مواجهتين.
وذكر نادي الطلبة في بيان مقتضب، أن "الهيئة الادارية لنادي الطلبة تجدد الثقة بالمدرب علي هادي لقيادة الفريق الكروي الموسم المقبل".
يذكر أن هادي قاد الطلبة في خمس مباريات حتى الان، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في مواجهتين.
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