اندلاع حريق في مجمع تجاري شمالي النجف

اعلن الدفاع المدني في النجف، السبت، عن اندلاع حريق في مجمع تجاري شمالي المحافظة.

وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجمع الياقوت للاجهزة المنزلية في حي المكرمة شمال النجف الاشرف تعرض للاحتراق"، مشيراً الى أن "فرق الاطفاء تسيطر على الحادث دون وقوع إصابات بشرية او مادية تذكر".

ولفت البيان الى أن "سبب الحادث هو تماس كهربائي".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.