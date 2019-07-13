الحكيم: نسب النجاح المتدنية للموسم المنصرم جرس انذار ينبه على خطر قادم

وقال الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "ونحن نهنئ طلبتنا الاحبة وذويهم الذين تمكنوا من اجتياز المرحلة المتوسطة، نعبر عن قلقنا العميق واسفنا البالغ لنسب النجاح المتدنية للموسم الدراسي المنصرم، ونؤكد ان هذه النسبة المخيفة هي جرس انذار ينبه على خطر قادم ونحث الحكومة و مجلس النواب والاطراف المعنية المجتمعية والتربوية للوقوف على حقيقة الخلل الذي ادى الى هذا التدهور المقلق".



واضاف الحكيم، "كما اننا نعزو احد مسببات هذا التراجع الى بقاء منصب الوزير شاغرا كل هذه المدة مما يؤكد اكثر من ذي قبل الحاجة الى ترشيح شخصية مهنية قادرة على ادارة وزارة التربية في العراق وتتحمل كامل المسؤولية تجاه هذا الملف الخطير والمهم".