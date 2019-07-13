"المنتدى الصيني الأفريقي".. بكين تعزز روابط الأمن مع القارة السمراء

تفتتح بكين، الأحد، المنتدى الصيني الأفريقي للسلام والأمن، الذي يستمر لمدة أسبوع.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء الدفاع والقادة العسكريون التعاون وصندوق السلام والأمن وبناء القدرات الدفاعية بين الدول الأفريقية.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصادرة في هونج كونج، السبت، عن محللين قولهم إن بكين تعزز روابط الأمن مع الدول الأفريقية مع تنمية استثماراتها في جميع أنحاء القارة.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى نمو الوجود الصيني في أفريقيا ولعب قاعدتها العسكرية الوحيدة الموجودة بالخارج في جيبوتي دورها في التدريبات المشتركة مع الحلفاء في جميع أنحاء القارة ومبيعات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأوضح المحللون أنه في حين قلصت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عملياتها الأفريقية زادت الصين من نفوذها من خلال مبادرة الحزام والطريق والتعاون العسكري الأعمق مع الدول الشركاء.

ومن المتوقع أن يستكمل المنتدى أعمال نسخة العام الماضي بشأن قمة التعاون الصيني الأفريقي في بكين، الذي أعلن فيه عن 50 مشروعًا لمكافحة الإرهاب وتوسيع نطاق التدريبات العسكرية وزيادة التدريبات المشتركة بين الدول.

وقال وانج هونج يي الباحث المشارك في معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن التعاون الأمني بين الصين وأفريقيا هو ما طلبته دول القارة السمراء، وهو شيء شجعت عليه الأمم المتحدة، كما أنه يفضي إلى حماية المصالح الاستراتيجية لبكين.

وطبقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مثلت مبيعات أفريقيا خُمس صادرات الأسلحة الصينية.