إدانات عربية لهجوم كيسمايو الإرهابي بالصومال

أدانت السعودية، السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو الصومالية وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية مجددا وقوف الرياض إلى جانب الصومال الفيدرالية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وأعرب عن عزاء ومواساة المملكة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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من جانبها، استنكرت البحرين الهجوم الإرهابي في مدينة كيسمايو بالصومال، معربة عن إدانتها للهجوم.

كما أدان الأردن الهجوم الإرهابي، مؤكدا التضامن مع الصومال في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

وأعلن الصومال ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإرهابية على فندق بالمدينة الساحلية إلى 26 قتيلاً على الأقل، بينهم أمريكيون وبريطاني ومرشح رئاسي، بالإضافة إلى 56 جريحاً.

وكانت حصيلة سابقة تشير إلى وقوع 13 قتيلا في الهجوم الذي جرى خلال الليل، وانتهى بمقتل المهاجمين الأربعة بالرصاص، وإنقاذ عدد كبير من مرتادي الفندق.