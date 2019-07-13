صحيفة: تركيا سعت للتأثير على حملة ترامب الانتخابية لتسليم "غولن"

كشفت وقائع محاكمة رجل أعمال على صلة بالحكومة التركية وجود أدلة لدى السلطات في واشنطن على سعي أنقرة للتأثير على الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تسليم رجل الدين فتح الله غولن.

وخلال جلسة استماع سبقت محاكمة رجل الأعمال بيجان رافيكيان، المقررة الأسبوع المقبل، قال ممثل الادعاء أمام محكمة فيدرالية بمدينة الإسكندرية التابعة لولاية فرجينيا، أمس الجمعة، إن الحكومة الأمريكية لديها أدلة وافية حول محاولة الحكومة التركية التأثير على الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب عام 2016 من خلال المستشار مايكل فلين.

و بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يواجه رافيكيان اتهامات ممارسة جهود ضغط غير قانونية لصالح تركيا أثناء العمل مع فلين، بمساعدة رجل الأعمال التركي الهولندي كميل إيكيم البتيكين، للتأثير على حملة ترامب.

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ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا الكشف يشير إلى أن تواصل تركيا مع فلين كان جزءًا من جهود تستهدف التأثير على الرئيس الجديد.

وقبل عامين اعترف فلين، المستشار الأمني السابق للرئيس ترامب، بالكذب على الحكومة بشأن عمله مع تركيا وروسيا خلال الحملة وعملية الانتقال الرئاسي. وحتى الأسبوع الماضي، كان متوقعًا أن يكون هو الشاهد الرئيسي ضد شريكه التجاري السابق رافيكيان، الذي دفع له المال من أجل طرد المعارض فتح الله غولن من الولايات المتحدة.

لكن بعد تعاون مع وزارة العدل لأكثر من عام على أمل الحصول على عقوبة مخففة في قضيته الجنائية، قال ممثلو الادعاء إنهم لم يعودوا يثقون بروايته للأحداث ولن يستدعوه للشهادة.