تواصل فعليات مؤتمر المعارضة الإيرانية بألبانيا

تواصلت فعالية مؤتمر المعارضة الإيرانية في ألبانيا اليوم السبت، تموز 13، 2019.

وألقت زعيمة المعارضة، مريم رجوي، كلمة في المؤتمر أكدت خلالها أن النظام الإيراني يتجه نحو الانكماش والقمع، والشيطنة والإرهاب ضد هذه المقاومة باعتبارها الخطر والعدو الرئيسي للنظام، وهي مقاومة تطالب بقلب النظام وتغيير حكم الفقيه بحكم الشعب وأصوات الشعب.

وأوضحت: وصل النظام الآن إلى نهاية الطريق يتشبث لإنقاذ نفسه في خضم أزمة السقوط لايستطيع التقدّم إلى الأمام ولا العودة إلى الوراء لا يستوعب القدرة على التفاوض والتخلي عن الإرهاب ووقف التدخلات الإقليمية ولا مجال للحركة على غرار اتساع نطاق المهادنة.

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وأضافت: لقد راهن الملالي على تقاعس المجتمع الدولي واعتمدوا على حقيقة أن العمليات الإرهابية وإشعال الحروب في بلدان المنطقة، لن تكلّفهم الكثير حتى الانتخابات الأمريكية على الأقل.

وتابعت: هذا النظام يريد عن طريق خلق التوترات إجبار المجتمع الدولي على التراجع. إنه يريد إخفاء أزمة السقوط. إنه يريد تغيير سياسة الحزم والحسم بسياسة المهادنة. ويريد احتواء خوف أفراد البسيج والحرس والحفاظ على التوازن الداخلي للنظام.

وشهد المؤتمر الكثير من الفاعليات المتعلقة بالشأن الإيراني خلال أيام انعقاده.