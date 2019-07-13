مريم رجوي: حكم الملالي اتسم بالقتل الجماعي والمذابح

قال زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن حكم الملالي لمدة 40 عامًا معناه للشعب الإيراني.

وأضافت أن ذلك يعني القتل الجماعي والمذابح، بدءا من عمليات الإعدام خلال الليل في سجن إيفين لمئات من السجناء ومذبحة السجناء السياسيين في العقد الأول من عمر هذا النظام، حتى إبادة الإنتاج والاقتصاد والبيئة والثقافة والفن والحضارة في إيران.

وفي سياق متصل، قالت إنه و قبل 20 شهرًا كان هنا قطعة أرض دون أي بناء، ولكن بسواعد المجاهدين، وبكدّهم وبذل جهود جبّارة، تم بناء أشرف الثالث وازدهر ولكن مقصدنا، هو طهران، طهران المحرّرة من احتلال الملالي.

وتابعت: والآن أشرف الثالث هو في امتداد تلك الرحلة التي كلها انطلاقة وتحديث وإحياء.. انطلاقة لصفحة جديدة من المسيرة الكبرى نحو الحرية وإيران حرة.