علوش: تكرار الخطابات نفسها لسنوات تصحر فكري

رأى عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "من علامات ​التصحر​ الفكري والجمود العقائدي تكرار المقولة والخطابات ذاتها عبر السنوات والعقود من دون تغيير أو تطوير. كان يكفي ان نعيد تسجيل الخطاب الذي سبق أو ما قبله بعشر سنوات دون ان يتغير شيء. ليست العبرة في الخطيب بل العبرة في جمهور السامعين الذي لم يعتبر".

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