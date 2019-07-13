وهاب بذكرى حرب تموز: خيارنا أن نكون جزءا من المقاومة هو الخيار الصائب

شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "ما أروع أيام تموز 2006. رغم كلّ التدمير ال​إسرائيل​ي، عشنا أيام عزّ وكرامة وعنفوان وشموخ". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "يومها اقتنعنا أنّ هزيمة إسرائيل ممكنة، ويومها اقتنعنا بأنّ خيارنا أنّ نكون جزءًا من ​المقاومة​ هو الخيار الصائب"، موجّهًا تحية إلى "شهداء تموز وأبطال تموز وسيد المقاومة الّذي قاد الإنتصار".

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