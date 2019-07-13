بزي: الأوضاع الضاغطة تتطلب مسؤولية وطنية

اعتبر النائب ​علي بزي​، خلال استقباله وفودا بلدية وشعبية في مكتبه في ​بنت جبيل​، أن "الأوضاع الضاغطة على ​لبنان​ من كل المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والحياتية، تحتم على الجميع الارتقاء بمسؤولية وطنية لتدارك آثارها وطمأنة اللبنانيين إلى حاضرهم ومستقبلهم".

وشدد على "حرص رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على محاصرة الأزمات المتنقلة، انتصارا لمفهوم ​الدولة​ والمواطنين".