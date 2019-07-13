بزي: الأوضاع الضاغطة تتطلب مسؤولية وطنية

اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا بلدية وشعبية في مكتبه في بنت جبيل، أن "الأوضاع الضاغطة على لبنان من كل المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والحياتية، تحتم على الجميع الارتقاء بمسؤولية وطنية لتدارك آثارها وطمأنة اللبنانيين إلى حاضرهم ومستقبلهم".
وشدد على "حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على محاصرة الأزمات المتنقلة، انتصارا لمفهوم الدولة والمواطنين".
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