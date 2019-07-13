مخزومي: تراث بيروت ومكانتها وقيمتها ليست برسم الانتفاع العشوائي

شدد النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لن نسمح بتشويه معالم الكورنيش البحري الممتدّ من ​عين المريسة​ إلى ​الرملة البيضاء​ بحجّة إنشاء كيوسكات نعرف كيف تزيّنها القوانين والنيّات المعلنة شكلًا ليحلّ محلّها لاحقًا قبح التنازع والتناتش والفوضى".

وأكد ان "تراث ​بيروت​ ومكانتها وقيمتها ليست برسم الانتفاع العشوائي مهما بدا في الشكل منضبطًا".