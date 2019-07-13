مخزومي: تراث بيروت ومكانتها وقيمتها ليست برسم الانتفاع العشوائي

شدد النائب فؤاد مخزومي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لن نسمح بتشويه معالم الكورنيش البحري الممتدّ من عين المريسة إلى الرملة البيضاء بحجّة إنشاء كيوسكات نعرف كيف تزيّنها القوانين والنيّات المعلنة شكلًا ليحلّ محلّها لاحقًا قبح التنازع والتناتش والفوضى".
وأكد ان "تراث بيروت ومكانتها وقيمتها ليست برسم الانتفاع العشوائي مهما بدا في الشكل منضبطًا".
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