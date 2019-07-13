"حماس" أعلنت مقتل أحد عناصرها غدرا على حاجز أمني في مارب اليمنية

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، "مقتل أحد عناصرها غدرًا في ​اليمن​، على أحد حواجز الأمن بمحافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة ​صنعاء​".

وطالبت في بيان، الجهات الأمنيّة اليمنيّة بـ"فتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت"، لافتًا إلى أنّ "العنصر المقتول ويُدعى سليم معروف، يُقيم في اليمن منذ أكثر من 15 عامًا".

ولم تذكر "حماس" إن كان معروف يمارس أيّ نشاط لصالحها في اليمن أو مزيدًا من التفاصيل حول حادثة مقتله.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، رفع حالة التأهب بقوات معزّزة لصفوفه على طول الحدود مع قطاع غزة. وجاء ذلك إثر مقتل أحد عناصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة يوم الخميس.