هزة أرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر تضرب محافظة القاهرة

لفت رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، أحمد بدوي إلى ان "الشبكة سجلت ​هزة أرضية​ بقوة 2.7 حسب مقياس ريختر في محافظة ​القاهرة​"، مشيراً إلى أن "موقع الهزة الأرضية، التي حدثت في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر".

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