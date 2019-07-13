وزير الخزانة الأميركية: أموال الحكومة مهددة بالنفاد في أيلول

لفت وزير ​الخزانة الأميركية​ ​ستيفن منوتشين​، في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب ​نانسي بيلوسي​، إلى أنّ "بناءً على أحدث التوقعات، هناك سيناريو يرجّح نفاد ما لدينا من أموال في مطلع أيلول المقبل، قبل أن تعود جلسات ​الكونغرس الأميركي​ للانعقاد مجدّدًا".

وركّز على "أنّني أطلب من الكونغرس رفع سقف الدين والسماح للحكومة بالاقتراض قبل تعليق أعمال الكونغرس من أجل العطلة الصيفيّة".

يُشار إلى أنّ الحكومة الفيدرالية لم تستطع الاقتراض منذ آذار بموجب قيود وضعها الكونغرس. وستحتاج الحكومة إلى اقتراض 1.08 تريليون دولار عام 2019، و1.13 تريليون دولار في 2020، وفقًا لتقديرات مسح وزارة المالية الأساسي.