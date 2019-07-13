اللواء جعفري: تهديدات العدو العسكرية لم تعد مجدية مع إیران

أكّد مسؤول مقر "بقية الله" الثقافي والاجتماعي اللواء ​محمد علي جعفري​، أنّ "تهديدات العدو العسكريّة ضدّ ​إيران​ لم تعد مجدية، لأنّه يدرك جيّدًا بأنّه سيطيح بسمعته إن ارتكب أيّ حماقة".

ولفت خلال ملتقى مسؤولي وأعضاء منظمة "سراج" للأجواء الافتراضيّة في مراكز المحافظات، إلى أنّ "التهديدات في العقد الخامس للثورة أصبحت مختلفة عمّا كانت عليه في العقود الماضية"، موضحًا "أنّنا كنّا نواجه تهديدات عسكريّة وأمنيّة خلال الخطوة الأولى للثورة، لكنّها أصبحت غير مجدية في بداية الخطوة الثانية".

وركّز الجعفري على أنّ "الشباب المؤمنين والملتزمين هم الذين ينبغي أن يردّوا على التهديدات الناعمة، ومن هنا جاءت الدعوة الّتي وجّهها قائد ​الثورة الإسلامية​ لهؤلاء الشباب لاعتماد "المبادرة الذاتية"، ويتوجّب العمل لتوفير الأرضية للمشاركة الشعبيّة في هذا المجال".