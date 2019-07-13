خارجية تركيا: نؤيد مقترح القبارصة الأتراك لجيرانهم بشأن مصادر الطاقة

رحّبت وزارة الخارجية التركية، بمقترح القبارصة الأتراك الموجّه لإدارة الشطر الرومي من قبرص، حول تشكيل لجنة تعاون للاستخدام المشترك لموارد الجزيرة، معربةً عن "دعمها الكامل له".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المقترح سيساهم في تطوير السلام والتعاون، وسيشكّل أرضيّة مناسبة لحلّ قضيّة قبرص إذا تمّت الموافقة عليه".
وكانت قد أكّدت وزارة الخارجية، في وقت سابق، أنّ "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح أتراك قبرص في محيط الجزيرة، ما لم يُشرِك الجانب الرومي الأتراك في آليّات اتّخاذ القرار حيال تقاسم عائدات الثروات في شرق المتوسط".
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