سفير تركيا بأميركا: موضوع الـ"S-400" ليس اختيارا بين واشنطن وموسكو

انتقد ​السفير التركي​ لدى ​واشنطن​ سردار قوليج تصريح رئيس لجنة العلاقات الخارجية ب​مجلس النواب الأميركي​، ​إليوت إنجل​ والعضو الجمهوري ​مايكل ماكفول​، حول شراء ​تركيا​ ​منظومة​ "إس-400" الروسية، مؤكداً أن "​أنقرة​ اتخذت قرارا تقنيا واقتصاديا من أجل نظام الدفاع الجوي الذي تحتاجه على وجه السرعة".

ولفت إلى أن "هذا الأمر ليس له علاقة بوجهة نظرنا الاستراتيجية أبدا، وليس اختيارا بين ​الولايات المتحدة​ أو ​الناتو​ أو ​روسيا​ بأي شكل من الأشكال" ووصف تصور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، والموقف الذي يعكسه، بأنهما خاطئان ومضللان.