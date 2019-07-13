انتقد السفير التركي لدى واشنطن سردار قوليج تصريح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إليوت إنجل والعضو الجمهوري مايكل ماكفول، حول شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية، مؤكداً أن "أنقرة اتخذت قرارا تقنيا واقتصاديا من أجل نظام الدفاع الجوي الذي تحتاجه على وجه السرعة".
ولفت إلى أن "هذا الأمر ليس له علاقة بوجهة نظرنا الاستراتيجية أبدا، وليس اختيارا بين الولايات المتحدة أو الناتو أو روسيا بأي شكل من الأشكال" ووصف تصور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، والموقف الذي يعكسه، بأنهما خاطئان ومضللان.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير تركيا بأميركا: موضوع الـ"S-400" ليس اختيارا بين واشنطن وموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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