0 مشارك و50 ندوة و75% نسبة حضور…الـPJD يعلن إسدال الستار على الحوار الوطني الداخلي ويستعد لكشف مخرجاته

أعلن حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، عن إسدال الستار على الحوار الوطني الداخلي، اليوم السبت، بعد عقد مئات اللقاءات الحوارية، عمت مختلف أعضاء الحزب، وشملت مختلف ربوع الوطن وخارجه، بحسب تقرير تم الكشف عنه صباح اليوم السبت، في لقاء حزبي ببوزنيقة.

واعتبر الحزب أن إنجاز هذا الحوار، جاء تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني الثامن بإجراء حوار سياسي داخلي، لتحقيق ثلاثة أهداف أساسة، ركزت عليها الورقة الصادرة عنه “توجهات المرحلة القادمة”.

وأوضح التقرير، أن الأهداف الثلاثة تتمثل في “بلورة قراءة جماعية للمرحلة”، و”ترسيخ ثقافة سياسية مشتركة في التعاطي مع المتغيرات”، ثم “إجراء تقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن”.

وأشار الحزب إلى أنه “تم اعتماد ورقة منهجية بشأن الحوار الداخلي، حددت أهدافه التفصيلية في أربعة أهداف، وهي: إنجاز قراءة جماعية للسياق العام الوطني والحزبي بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن، وتقييم تجربة الحزب السياسية، ثم تشخيص الذات الحزبية ورصد الصعوبات التنظيمية والتواصلية، وأخيرا بلورة مداخل الإصلاح الفكري والمنهجي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي”.

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وبلغ عدد المعنيين بالمشاركة في أشغال الندوات الوطنية 110 مشاركا ومشاركة، تجاوزت نسبة حضورهم 75%، على مدار الندوات الوطنية الأربع المنعقدة، يضيف الحزب، “كما تم تنظيم حوالي 50 ندوة إقليمية، حضر أشغالها آلاف من مناضلات ومناضلي الحزب”.

واعتبر الحزب أن جهة العيون الساقية الحمراء وجهة سوس ماسة درعة، تصدرتا قائمة الجهات الأكثر تفاعلا مع فعاليات الحوار، حيث عقدت كل أقاليمهما ندوات بهذا الشأن.

وعقدت لجنة الحوار الداخلي، آخر اجتماع لها الخميس الماضي، وصادقت على توصيات الحوار الداخلي، كما اعتمدت مختلف الوثائق المتعلقة به، من أوراق وتعقيبات ومناقشات وتقارير توثيقية وتركيبية وعامة، وستحيل تلك الوثائق على الأمانة العامة.