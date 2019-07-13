بعد تجربة إعارة في فرنسا.. بنشرقي يقترب من مغادرة السعودية وعملاق مصري الأقرب لضمه

بعد تجربتين، غير موفقتين، في كل من الهلال السعودي ولاني الفرنسي، اقترب أشرف بنشرقي، النجم السابق لفريق الوداد البيضاوي، من الالتحاق باللاعبين المغاربة المحترفين، في الدولاي المصري الممتاز.

وكشفت تقارير صحافية مصرية، اليوم السبت، عن قرب انتقال المغربي أشرف بنشرقي إلى نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن حمل بنشرقي قميص بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، سيحسم رسميا في الأيام القليلة القادمة.

من جهتها، أشارت بعض الأخبار القادمة من السعودية، أن لاعب الهلال السعودي بات قريبا من الانتقال إلى الدوري المصري لمجاورة الفريق الأبيض، بدءا من الموسم القادم.

وكان بنشرقي قد انتقل إلى فريق الهلال بعد تتويجه رفقة الوداد الرياضي بدوري أبطال إفريقيا عام 2017، ضد الأهلي المصري، قبل أن يعمد الفريق السعودي على إعارته لمدة موسم واحد إلى فريق لانس الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.