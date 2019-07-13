العثماني: لا تخافوا على الأغلبية.. فيها مشاكل لن تؤثر على الأداء الحكومي

قلل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من حجم الخلاف داخل الأغلبية، وقال في لقاء حزبي ببوزنيقة، صباح اليوم السبت، “الأغلبية لا تخافوا عليها، فيها المشاكل والاختلافات، لكن لن تؤثر على الأداء الحكومي، ولو لم نختلف لأنشأنا حزبا واحدا”.

وشدد العثماني، في لقاء مع أعضاء الكتابات الجهوية وأعضاء لجنة الحوار الداخلي الوطني، على أن حزبه جاء لخدمة المواطنين ولا يشتغل من أجل الانتخابات، مشددا على أن حزبه “يتمتع بفعالية وديناميكية مهمة، ودليل ذلك الأنشطة بمختلف الأقاليم والجهات، والتواصل مع المواطنين”.

ويرى رئيس الحكومة أن الاهم أن حزبه لا يختار الناس الذين سيحضرون لأنشطته ولا يدفع لهم المال، مضيفا، “نمنحهم حرية الكلام، ونسمع للانتقادات، ونجيب قدر المستطاع”.

وقال العثماني أيضا، “نريد حياة سياسية حقيقية ويناميكة وحية وواقعية ومتفاعلة مع للمواطنين، ولا مشكل ولا مركب نقص عندنا لننصت لتبض الشارع”.

وتابع: “مهمتنا أن ننفخ الروح في الحياة السياسية، ويجب أن نكون قادرين على أن ننفخ الحيوية في الحياة السياسية، وإن استطعنا ان نعطيها هذا الروح، ستقوم الأحزاب السياسية بدورها”.