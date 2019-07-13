هزة أرضية قوية تضرب ولايات الشرق الجزائري..بلغت 4.9 درجة!

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، عن وقوع هزات أرضية قوية، ضربت عددا من ولاياتها الشرقية.

وذكرت صحيفة الشروق أن هزات بقوة 4.9 على سلم ريختر، ضربت صباح اليوم ولايات سكيكدة، وجيجل، وبجاية بالجزائر.

وأضاف المصدر ذاته نقلا عن مركز البحوث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء أن الهزة سجلت في حدود الساعة 10 و56 دقيقة، حيث كان مركزها على بعد 20 كلم شمال جيجل.