أعلنت الجزائر، اليوم السبت، عن وقوع هزات أرضية قوية، ضربت عددا من ولاياتها الشرقية.
وذكرت صحيفة الشروق أن هزات بقوة 4.9 على سلم ريختر، ضربت صباح اليوم ولايات سكيكدة، وجيجل، وبجاية بالجزائر.
وأضاف المصدر ذاته نقلا عن مركز البحوث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء أن الهزة سجلت في حدود الساعة 10 و56 دقيقة، حيث كان مركزها على بعد 20 كلم شمال جيجل.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية قوية تضرب ولايات الشرق الجزائري..بلغت 4.9 درجة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.