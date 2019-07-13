بعدما وشت به والدته.. الشرطة تلقي القبض على “كراب”

أوقفت عناصر الشرطة، صباح أمس الجمعة، “كراب” بدوار أولاد إبراهيم العطاوية، على خلفية شكاية تقدمت بها والدته، تتهمه، وأحد إخوته فيها ببيع، وترويج الخمور، والمخدرات.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن أحد المتهمين قدم نفسه لدى المصالح الأمنية بمفوضية العطاوية، صباح اليوم، فيما أسفرت عملية تفتيش منزل الشخص الموقوف عن حجز عدد من القنينات من نوع “الفودكا”، و15 قنينة من الخمور الحمراء، وكمية كبيرة من “الكيف”.

وأضاف المصدر ذاته أن شقيق الموقوف فر إلى وجهة غير معلومة، إذ صدرت في حقه مذكرة بحث، وذلك بعد صراع كبيرة مع والدتهما، التي أقدمت على التبليغ عن أفعالهم .

يذكر أن المتهم تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، للاستماع إليه، وتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة.