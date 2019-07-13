تفاصيل صغيرة تفصل يوفنتوس عن إعلان تعاقده نجم أجاكس الهولندي

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من حسم صفقة التعاقد مع النجم الهولندي الشاب، ماتياس دي ليخت، مدافع وعميد فريق أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك بعد أن اقترب الطرفان من الاتفاق النهائي على جميع تفاصيل التعاقد الجديد.

وحسب شبكة ”سكاي سبورت” الإيطالية، فإن النادي اتفق مع اللاعب على جميع تفاصيل العقد، خاصة المالية منها، والتي تتمثل في عقد مدته 4 مواسم، مقابل 75 مليون يورو، راتب سنوي محدد في 12 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت أخرى، كما أن الشرط الجزائي، في العقد الجديد، محدد في 150 مليون يورو.

ولم يشارك نجم الكرة الهولندية الصاعد، في المعسكر الإعدادي لفريقه، في النمسا، بسبب المفاوضات، ما يعني أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الساعات القليلة المقبلة.