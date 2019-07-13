إصابة 20 امرأة في حادث انقلاب حافلة كانت تقل عروسا وأهلها بجبال أزيلال 

أصيب عدد من الأشخاص، في حادث سير خطير فجر اليوم السبت، نتج عن انقلاب حافلة من نوع “ترنزيت”، كان على متنها عروس وأهلها، بمنطقة بويحرازن نواحي إقليم أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالحادث أدى الى إصابة 22 شخصا من الركاب، من بينهم 20 امرأة، تم نقلهم عبر 4 سيارات إسعاف نحو المستشفى الإقليمي بأزيلال، حيث وصفت حالت 6 منهم بالحرجة.

وأضاف المصدر ذاته، يرجح أن سبب الحادث هو انقطاع فرامل الحافلة، وأن السائق فقد السيطرة على مركبته.

وفور علما بالحادث، حلت عناصر من الدرك الملكي بمكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق في الحادثة.