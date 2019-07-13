ريال مدريد يبتعد عن صفقة بوغبا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني ابتعد عن إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مانشستر يونايتد يرفض بدء التفاوض بشأن الاستغناء عن بوغبا بأقل من 170 مليون يورو.

أما ريال مدريد فيعرض 130 مليون يورو فقط بالإضافة إلى 15 مليونًا كمتغيرات، وهو ما يجعل الميرنغي بعيدًا عن حسم الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد غير مستعد لارتكاب أي حماقة اقتصادية، للتعاقد مع بوغبا، رغم أن اللاعب يعد ضمن أولويات زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

ولا يحتاج الشياطين الحمر إلى بيع بوغبا ويدرك ريال مدريد جيدًا هذه الجزئية، ولذلك فإن النادي الملكي يتبع استراتيجية طويلة المدى تهدف لحسم الصفقة قبل 9 آب/أغسطس موعد غلق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز.