بايرن ميونخ يتحرك للتعاقد مع مهاجمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني قرر التحرك من أجل إبرام صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي، لتعزيز حلقته الهجومية قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل.

وبحسب ما نقله موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن بايرن يسعى لضم كل من نيكولاس بيبي، جناح ليل الفرنسي، وليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وتقديم عرضين رسميين.

وأفاد الموقع بأن الصفقتين ستكلفان النادي البافاري 165 مليون يورو، وذلك لتعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري، بنهاية الموسم المنصرم.

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ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة انتقال ساني إلى ملعب أليانز أرينا، حوالي 90 مليون يورو، بينما سيقدم بايرن عرضا تبلغ قيمته 75 مليون يورو، من أجل التعاقد مع بيبي.

وينوي مسؤولو العملاق الألماني الإنفاق بسخاء في سوق الانتقالات، بعدما وعد أولي هونيس، رئيس النادي، الجماهير بميركاتو تاريخي وثورة تعاقدات.

وكان بايرن قد بدأ صفقاته مبكرًا، بالتعاقد مع الثنائي لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد، مقابل 80 و35 مليون يورو على الترتيب، كما ضم المهاجم الشاب يان فيات آرب، مقابل 5 ملايين يورو فقط.