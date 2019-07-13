القدس - بواسطة محمد عز العرب - التهمت النيران نحو ثلثي المحمية الطبيعية في وادي العشة (ما يطلق عليه "ناحال يسسخار) في الجليل الأسفل.
وبحسب سلطة الطبعية والحدائق فإن الحريق، الذي اندلع الجمعة، أتى على نحو 10 آلاف دونم من الأراضي العشبية والزراعية.
وكانت قوات كبيرة من فرق الإطفاء، شملت أيضا طائرات إطفاء الحرائق، في إخماد الحريق، إضافة إلى متطوعين ومراقبي سلطة الطبيعة والحدائق.
يشار إلى أن وادي العشة يعتبر أحد أطول الأودية في الجليل الأسفل، ويصل طوله إلى نحو 21 كيلومترا.
ويبدأ الوادي من المنطقة الواقعة بين طمرة الزعبية وكفر مصر ليصل إلى شمال بيسان ليصب في نهر الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر النيران تأتي على 10 آلاف دونم في محمية وادي العشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.