النيران تأتي على 10 آلاف دونم في محمية وادي العشة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التهمت النيران نحو ثلثي المحمية الطبيعية في وادي العشة (ما يطلق عليه "ناحال يسسخار) في الجليل الأسفل.

وبحسب سلطة الطبعية والحدائق فإن الحريق، الذي اندلع الجمعة، أتى على نحو 10 آلاف دونم من الأراضي العشبية والزراعية.

وكانت قوات كبيرة من فرق الإطفاء، شملت أيضا طائرات إطفاء الحرائق، في إخماد الحريق، إضافة إلى متطوعين ومراقبي سلطة الطبيعة والحدائق.

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يشار إلى أن وادي العشة يعتبر أحد أطول الأودية في الجليل الأسفل، ويصل طوله إلى نحو 21 كيلومترا.

ويبدأ الوادي من المنطقة الواقعة بين طمرة الزعبية وكفر مصر ليصل إلى شمال بيسان ليصب في نهر الأردن.