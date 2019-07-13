بوركينا فاسو تمدد حالة الطوارئ 6 أشهر لمواجهة تحديات الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوت برلمان بوركينا فاسو، السبت، بأغلبية كبيرة لمشروع قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر.

وقالت وسائل إعلام بوركينية إن حالة الطوارئ في البلاد ستتواصل بعد قرار البرلمان حتى يناير/كانون الثاني 2020.

ومنذ عام 2018 تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات في عدد من مدن البلاد، التي تعاني من هجمات الجماعات المسلحة منذ 2015.

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وقالت السلطات البوركينية إنها تسعى من خلال تمديد حالة الطوارئ إلى "تعزيز مواجهة انعدام الأمن، ومنح الوسائل لقوات الدفاع والأمن، لمتابعة عملياتها من أجل تأمين البلاد".

وتشمل حالة الطوارئ 14 منطقة في 7 ولايات من أصل 13 ولاية، معظمها في الشرق والوسط الشرقي، والشمال، وهي المناطق الأكثر تعرضا لهجمات الجماعات المسلحة.

وتسببت الهجمات المسلحة ببوركينا فاسو منذ عام 2015 في مقتل 450 شخصا، وترأس الدولة الأفريقية حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس.