انت الان تتابع "أبو الكمبيوتر" يفارق الحياة بعمر 93 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الراحل كان يعاني مضاعفات مرض السكري

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الشخص الذي عبد الطريق أمام اختراع الحاسوب الشخصي والكلمات المرورية، توفي، يوم الجمعة، بعد مسار علمي حافل قدم فيه خدمة جليلة للبشرية.

وأورد المصدر أن فرناندو كرباتو الذي رحل عن 93 عاما، داخل دار للرعاية، كان ممن ساعدوا على اختراع "الكمبيوتر" من خلال تطوير ما يعرف بـ"المشاركة الزمنية" في الحوسبة.

وتقوم هذه المشاركة الزمنية، على أن يتمكن مجموعة أشخاص من التفاعل، مع حاسوب واحد في الوقت نفسه، من خلال خطوط هاتفية، وهذا الأمر كان بمثابة تطور كبير، في ستينيات القرن الماضي وجعل من كرباتو بمثابة أب للكمبيوتر بشكله الحديث.

وقالت أرملة الراحل، إيميلي كرباتو، إن الوضع الصحي للمخترع الفذ، تدهور كثيرا من جراء مضاعفات مرض السكري، ورحل فرناندو عن الحياة، وهو يحمل لقب أستاذ فخري في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

وقضى كرباتو معظم مسيرته المهنية في المعهد العلمي المرموق، وأشرف على مشروعه الطموح خلال عقد الستينيات.

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وولد فرناندو في يوليو 1926، بولاية كاليفورنيا، وكان والده المنحدر من إسبانيا، أستاذا للأدب الإسباني، وفي سنة 1943 دخل جامعة "كاليفورنيا لوس أنجلوس"، وتم ضمه إلى البحرية بمثابة تقني خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال الراحل، في حوار صحفي سابق، إن البحرية الأميركية كانت في أمس الحاجة إلى التقنيين، وقتها، لأنها كانت تبحث عمن ينجزون أعمال صيانة مهمة في السفن الحربية.

لكن ما إن غادر فرناندو قوات البحرية، سنة 1946، حتى دخل إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وتخرج منه بشهادة البكالوريوس في الفيزياء ثم التحق بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

وفي الأطروحة التي نال بها درجة الدكتوراه، ركز الراحل على الفيزياء الجزيئية التي كانت تستدعي حسابات كبيرة تتطلب الحاسوب.