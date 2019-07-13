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حملة أمنية كبيرة تستهدف مقاهي شيشة ومحلات قمار

في إطار ما تسميها السلطات "استراتيجية عدم التسامح مطلقا" مع العصابات الإجرامية شنت الجهات الضبطية المختصة بولاية شمال الراين ـ ويستفاليا حملة على مقاهي تدخين النرجيلة ومطاعم ومكاتب مراهنات، وضبطت العديد المخالفات.

شنت الشرطة وسلطات الجمارك وإنفاذ القانون في مدينة لانجنفيلد الألمانية حملة أمنية موسعة ليلة الجمعة/السبت استهدفت مقاهي تدخين النرجيلة (الشيشة) ومطاعم ومكتبا للمراهنات.

وأعلنت الشرطة اليوم السبت (13 يوليو/ تموز) أن حملة التفتيش، التي شملت سبعة محال، أسفرت عن إغلاق فوري لثلاثة منها بسبب مخالفة أصحابها لقوانين البناء.

وبحسب البيانات، تعتبر المحال السبعة بالمدينة التي تقع في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، غربي ألمانيا، ملتقى لأفراد على صلة بعائلات إجرامية.

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وقامت السلطات بتفتيش 105 أشخاص، وبدء تسعة إجراءات جنائية، وتحرير محاضر في 37 مخالفة نظامية.

وضبطت سلطات الجمارك خلال الحملة نحو 15 كيلوغراما من التبغ المهرب، كما حررت بلاغات بتهمة العمل غير المرخص وانتهاك قانون الضرائب.

ووسعت الشرطة والسلطات القضائية حملاتها الأمنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا ضد أعضاء العائلات الإجرامية على مدار الأشهر الماضية. وأكدت السلطات أنها ستواصل حملاتها صد العصابات الإجرامية تنفيذا لـ" استراتيجية عدم التسامح مطلقا " معها.