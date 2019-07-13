نظام الأسد يشن حملة اعتقالات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

شنت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التابعة لنظام الأسد خلال الساعات الماضية ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

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وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان اليوم ، أن نظام الأسد اعتقل خلاله مداهماته لمنازل اللاجئين الفلسطينيين في دمشق وحلب ودرعا عددا من الأطفال والنساء والشيوخ دون أن توجه لهم تهم محددة.

وأكدت مجموعة العمل أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت ، لاجئاً فلسطينياً كان متوجه إلى عمله في مخيم درعا جنوب سوريا في الطريق بين مدينة درعا ومنطقة داعل، واعتقله عناصر حاجز المخابرات الجوية.

وأشارت المجموعة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد لاتزال تغيب قسرياً وتتكتم على مصير أكثر من 1759 معتقلاً فلسطينياً في سجونها.

وطالبت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا التي تتخذ من بيروت مقرا لها ، بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين في سجون نظام الأسد وتوجهت بنداء إلى منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل وممارسة الضغط على نظام الأسد لإطلاق سراحهم والكشف عن مصيرهم.