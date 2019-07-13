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البحرين تدين الهجوم الإرهابي على فندق بمدينة كيساميو الصومالية

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دانت البحرين الهجوم الإرهابي على فندق في مدينة كيساميو في الصومال اليوم السبت، تموز 13، 2019.

وقالت البحرين، في بيان لخارجيتها، إنها تدين وبشدة هذا الهجوم الإرهابي.

وأعلنت الحكومة الصومالية ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على فندق بمدينة كيسمايو جنوب البلاد إلى 26 قتيلاً و56 جريحا.

وفي وقت سابق اليوم أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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