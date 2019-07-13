خبير ألماني يتوقع خروج تركيا من الناتو بسبب "إس 400"

أكد الخبير الألماني في شؤون حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأستاذ العلاقات الدولية توماس ياجر أنه لا يستبعد خروج تركيا من الحلف إثر الخلاف مع واشنطن حول صفقة صواريخ "إس 400" الروسية.

وقال ياجر إن تداعيات الصفقة ستكون فادحة سياسيا واقتصاديا على النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف ياجر -في تصريحات لمجلة فوكس الألمانية الخاصة- إنه "في ٢٠١٧، قررت الحكومة التركية شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس ٤٠٠"، ودخلت في صدام مع الولايات المتحدة وحلف الناتو".

وأوضح: "لا يعطي حلف الناتو ولا الدول الغربية أي أهمية للمبررات التي تسوقها أنقرة، وأبرزها أن (إس 400) ستكون وطنية وتقتصر على مهام الجيش التركي، ولن تدخل في منظومة الحلف الدفاعية وبالتالي فهي لا تمثل أي خطورة".

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن نصب "إس ٤٠٠" وأنظمة الرادار المصاحبة لها في تركيا قد يمنح موسكو بيانات مهمة عن أنظمة الناتو الدفاعية ومقاتلات إف-٣٥ الأمريكية المتطورة، وفق الخبير نفسه.

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وأضاف ياجر أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل أولى خطوات عقاب تركيا بوقف برنامج التعاون في تطوير مقاتلات إف-٣٥ قبل أسابيع.

وتابع: "العواقب والعقوبات الاقتصادية والسياسية على أنقرة جراء المضي قدما في صفقة إس ٤٠٠ ستكون فادحة للغاية، وستسهم في تدهور الاقتصاد التركي بشكل كبير".

واستطرد قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات بين واشنطن وأنقرة، التي تشهد توترا منذ فترة، ستتدهور بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة".

ولفت الخبير الألماني إلى أن خروج تركيا من حلف الناتو على خلفية أزمة الصواريخ الروسية "غير مستبعد على الإطلاق ويعتمد بشكل أساسي على مدى التصعيد في الأزمة".

وكانت تركيا قد قررت في ٢٠١٧ شراء منظومة إس ٤٠٠ الروسية بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة