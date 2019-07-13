لليوم الثالث على التوالي.. إيران تواصل قصف قرى عراقية

واصل الحرس الثوري الإيراني الجمعة، قصف قرى كردية شمال العراق، بصواريخ وطائرات بدون طيار زاعماً وجود "قواعد للحركة الانفصالية الكردية الإيرانية" فيها.

وبدأت الهجمات، الأربعاء الماضي، بعد مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري في هجوم في مدينة بيرانشهر شمال غربي إيران هذا الأسبوع، نسبته السلطات إلى جماعة انفصالية كردية.

وزعم البيان، أن الهجمات "تأتي رداً على العمليات الأخيرة على المناطق الغربية والشمالية الغربية في إيران من قبل جماعات معادية لإيران".

يذكر أن الأكراد هم أكبر أقلية عرقية بدون دولة خاصة بهم، ويبلغ عددهم 30 مليون شخص ينتشرون بشكل أساسي بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.