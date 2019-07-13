وفد مصري يغادر غزة بعد محادثات مع حماس

غادر وفد أمني مصري قطاع غزة، اليوم السبت، بعد يوم من وصوله لإجراء مباحثات مع قيادة حركة حماس حول تفاهمات تعزيز وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الوفد المصري غادر عبر معبر "بيت حانون/إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من دون إعلان نتائج فورية لمباحثاته مع قيادة حماس.

ومن جهتها، أصدرت حماس بياناً حول اجتماع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع الوفد المصري برئاسة وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة أيمن بديع، وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق.

وذكر البيان، أنه "جرى في الاجتماع بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتفاهمات مع الاحتلال".

وأضاف أن وفد حماس "قدم موقفاً إيجابياً في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية، مستحضراً المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر، وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين".

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وتابع "خلال اللقاء قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحاً وافياً عن خروقات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وتباطؤه في تطبيق التفاهمات، وأن الاحتلال يفهم بأن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن قطاع غزة".

وأكد بيان حماس أن "قيادة الحركة أكدت على أهمية تطوير العلاقات بين مصر والحركة في قطاع غزة، وأن تنامي العلاقات يحقق مزيداً من التعاون في المجالات التي تخفف عن شعبنا الفلسطيني وسكان قطاع غزة".

ميدانياً، أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم اثنين من الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل قطاع غزة بعد مصادرة قاربهما.

وأصيب 55 فلسطينياً بجروح أمس الجمعة خلال مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الشعبية.