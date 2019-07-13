زلزال قوته 5.5 ريختر يضرب جنوب الفلبين وإصابة 25 شخصا

ذكرت السلطات الفلبينية أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة ضرب شمال مينداناو في جنوب الفلبين في ساعة مبكرة من صباح السبت، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا وإلحاق أضرار بالعديد من المنازل والمباني والبنية التحتية.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل: "أن الزلزال، الذي أبلغ عنه في البداية حجمه 5.8 درجة من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، وقع في الساعة 4:42 صباحًا بالتوقيت المحلي ويقع مركزه في كاراسكال في سوريجاو ديل.
ولم يكن هناك تحذير من حدوث تسونامي من مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي ومقره هاواي بعد الزلزال مباشرة.
قال مسؤولو الكوارث الفلبينيون إن 25 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة وتم علاجهم في مستشفى في مدينة مدريد.
وتسبب الزلزال في انهيار سقف الكنيسة وألحق أضرارًا طفيفة بعدة منازل ومبنى حكومي وسوق عام، وفقًا لمسؤولي الكوارث، وظهرت الشقوق أيضا على الجسر لكنها ظلت صالحة.
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