قطر تلجأ لأسرائيل من أجل تنشيط علاقتها مع الولايات المتحدة

كشف دبلوماسي عربي عمل في إسرائيل سابقاً، عن لجوء قطر لأسرائيل من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتنشيط العلاقة بين البلدين بعد توترها بسبب دعم قطر للإرهاب والتنظيمات المتطرفة .

وأكد المصدر الدبلوماسي، بحسب ما نشره موقع 24 الإماراتي، أن النظام القطري إخفق في تشكيل لوبي إسرائيلي للضغط على أمريكا، رغم وجود 6 شركات علاقات عامة تتعامل قطر معها وتمنحها ملايين الدولارات لتنشيط العلاقات بين الدوحة وواشنطن.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ24، أن الزيارة التي أجراها أمير قطر تميم بن حمد لواشنطن أخيراً، انتقدتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بسبب بما تقوم به الدوحة من ممارسات تساعد على انتشار الإرهاب في المنطقة.

وذكر الدبلوماسي السابق في تل أبيب، أن العلاقات بين إسرائيل والدوحة تسير بشكل قوي خلال العقود الماضية، ولكن المحاولات القطرية لاستقطاب اللوبي الإسرائيلي عقب المقاطعة العربية لها لم تنجح، بسبب الإجراءات والسياسات التي تتبعها الدوحة، وهو ما يعتبر فشلا صريحاً، وضع القطريين في حالة من الذهول بسبب الجهود الضخمة التي بذلوها، وملايين الدولارات التي أنفقوها.

اتصالات لإنقاذ الوضع

من جهة أخرى، تحدث رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران حول الخطوات التي ستتخذها قطر لإنقاذ الموقف في أسرع وقت، موضحاً لـ24 أن الدوحة بعد أن شعرت بالفشل في تكوين اللوبي الإسرائيلي وانتقادها من جانبه، سوف تسارع بإجراء اتصالات مع الجانب الإسرائيلي من أجل تحسين الموقف ومعرفة ما تريده إسرائيل.

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وأوضح السفير منير زهران الذي عمل بسفارة مصر في واشنطن ومثلها أمام الأمم المتحدة، أن قطر لم تنفذ مطالب الإسرائليين ولذلك تم انتقادها، مؤكداً أن قطر لم تحقق ما تريده من مستوى العلاقات مع إيران ودعمها لتنيظيم الإخوان والجماعات المسلحة التي تهدد أمن المنطقة.

كما أشار زهران إلى أن قطر تسعى بكل الطرق للخروج مع العزلة العربية، لكن لا طريق لذلك سوى بأن تغير سياستها أولاً، قبل أن تنفق المزيد من الأموال لكسب الود الأمريكي والإسرائيلي معاً.

وتساءلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المدة التي ستستغرقها الولايات المتحدة لإدراك أن أحد أفضل حلفائها (قطر) هو في الواقع أسوأ أعداءها؟، وجاء هذا التساؤل بمثابة الصاعقة على القطريين بعد أيام من الزيارة التي أجراها الأمير تميم بن حمد لواشنطن.

ورأى مدير إدارة إسرائيل الأسبق في الخارجية المصرية السفير حسين هريدي، أن هناك حالة من الاستغراب لدى المسؤولين في قطر بعد أن دفعوا الكثير من الأموال سواء لشركات العلاقات العامة في واشنطن أو بإنفاق الكثير من الأموال على الاستثمارات، وأن تكون النتيجة هي أن تنتقد وسائل الإعلام الإسرائيلية العلاقات بين الدوحة وواشنطن.

وقال السفير هريدي لـ24 إن هناك علاقات قوية بين قطر وإسرائيل على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن هجوم إسرائيل على قطر يؤكد أنها لم تحقق وتنفذ المطلوب منها وأخفقت في ذلك رغم كافة المحاولات المستميتة التي تقوم بها للخروج من العزلة وكسب الود الأمريكي.

وسعى فريق علاقات عامة قطري عقب مقاطعة دول الرباعي لها لوضع خطة لاستقطاب مجموعة خاصة منتقاة من قادة الرأي‎ التي تحظى بقبول في المجتمعات المؤيدة لإسرائيل بصورة عامة، واليهود اليمينيين بشكل خاص، ويهدف هذا التوجه القطري لتعزيز دور المنظمات المؤيدة لإسرائيل بالنسبة لقطر، رغم عدائها المزيف لإسرائيل عبر شبكة قناة الجزيرة.