تركيا: وصول طائرة روسية تحمل أجزاء من منظومة "إس400" الصاروخية

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت هبوط طائرة شحن روسية رابعة تحمل أجزاء من أنظمة "إس400-" الصاروخية الروسية إلى قاعدة "أكينجي" في ضواحي أنقرة، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية التركية اليوم.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "لا يزال توريد أجزاء أنظمة "إس400-" الروسية مستمر. وهبطت الطائرة الرابعة في قاعدة أكينجي الجوية".

وبدأ توريد أنظمة "إس400-" الصاروخية الروسية إلى تركيا أمس الجمعة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن 3 طائرات شحن نقلت أمس عدداً من الجرارات وسيارة النقل والتحميل إلى قاعدة أكينجي الجوية.

ومن جانبها، قالت دائرة الصناعة الدفاعية التركية إن توريد الأجزاء الأخرى (للأنظمة الروسية) سيستمر في القريب العاجل".

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وظهرت أول أنباء حول المفاوضات بين روسيا وتركيا بشأن توريد منظومة "إس400-" الصاروخية الروسية إلى تركيا في نوفمبر(تشرين الثاني) عام 2016.

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2017 أكد الجانب الروسي توقيع عقد مع تركيا بهذا الخصوص، حسب موقع "روسيا اليوم" اليوم.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، آنذاك أن نشر "إس400-" في الأراضي التركية سيبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.

ومن جهته أفاد المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية سيرجي تشيميزوف، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 بأن قيمة توريد منظومة "إس400-" إلى تركيا تبلغ 2.5 مليار دولار.