شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بمدينة كسمايو الصومالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نيويورك)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بمدينة كسمايو الصومالية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان :" إن الأمين العام يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 12 يوليو بمدينة كيسمايو الساحلية في الصومال ".

وأعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا ، فضلاً عن تمنياته الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف البيان :" إن الأمين العام أكد من جديد دعمه وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال في سعيه لتحقيق مستقبل سلمي" .