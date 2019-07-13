شكرا لقرائتكم نائب أميركي: أعطينا أردوغان خياراً واضحاً واختار الخطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الديمقراطي إليوت إنجل وكبير الجمهوريين مايكل ماكول: "حذرنا تركيا وأردوغان مرارًا وتكرارًا من أن تسليم نظام الدفاع الصاروخي والصواريخ الروسية S-400 سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الأميركية التركية بما في ذلك مشاركة تركيا في برنامج F-35".

جاء ذلك في بيان لهما حول استحواذ تركيا على نظام الدفاع الجوي والصاروخي الروسي S-400، بعدما أعلنت تركيا، أمس الجمعة، أن الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت أراضيها، كذلك أكدت روسيا أنه قد تم تسليم منظومة الصواريخ إلى أنقرة.

وتابع البيان "لقد حذرناهم من أن الحصول على نظام S-400 سيؤدي إلى فرض عقوبات، لقد دعمنا عرض الإدارة بيع نظام باتريوت لتلبية احتياجات تركيا من الدفاع الصاروخي".

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البيان

وقال انجل وماكول "أعطينا أردوغان خياراً واضحاً واختار الخيار الخطأ".

ودعا البيان، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع إلى إنهاء مشاركة تركيا في برنامج F-35 ومعاقبة الأفراد الأتراك الذين يتعاملون مع قطاع الدفاع الروسي، وفقًا لما يقتضيه القانون.

وختم البيان بالقول "يجب أن تواجه تركيا وأردوغان عواقب وخيمة لهذا القرار".

هذا وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس-400، على اعتبار أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.