الداخلية: قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بمجموع65‎% ‎ بدءا من 24 يوليو

كتب محمود عبد الراضى
وافقت وزارة الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكُلية الشُرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.
وأعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبى للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019، ويتم التقديم بدءً من 24 يوليو حتى 15 أغسطس للحاصلين على مجموع 65%.
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء...
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