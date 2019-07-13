كتب: محمود عبدالرحمن اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة شهادة الثانوية العامة. ويجتمع شوقي حاليًا مع خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، للاتصال بأوائل الثانوية العامة، لتهنئتهم. يذكر أن طلاب الثانوية العامة، أدوا امتحانات الدور الأول في الفترة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو، وينتظرون إعلان النتيجة رسميًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يتصل بالأوائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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